Cilento, la curva dei contagi continua a crescere

Aumentano i contagi in tutta la Provincia di Salerno e anche nel Cilento. Da Capaccio Paestum a Sapri, passando per Agropoli, Castellabate e i centri limitrofi. Anche in piccoli comuni ci sono situazioni preoccupanti. A Castellabate +5 contagi e casi che salgono ad 80, a Capaccio Paestum superata quota 73, ad Agropoli 172.

A Celle di Bulgheria, a fronte di 1700 residenti sono 29 i positivi. E questo non è l’unico comune dove c’è preoccupazione.

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi in Campania. Numeri alla mano, il virus fa registrare 2.650 positivi su 49.957 tamponi esaminati, 353 in più di ieri con 3.245 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 5,30 per cento dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a ieri, quando il tasso di positività era al 4,32 per cento. Sono sette i decessi contabilizzati ieri.

Cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 463 ricoverati con sintomi, cinque in più di ieri, e 32 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. L’ospedale di Agropoli, riferimento insieme a Scafati dell’intera provincia, torna a riempirsi.