Castellabate: parcheggio al Pozzillo, Tar dice “no”

CASTELLABATE. Accordo pubblico-privato per realizzare un parcheggio in località Pozzillo, c’è lo stop dei giudici. Il Tar Campania ha annullato due delibere di giunta; erano stati alcuni cittadini a presentare ricorso dopo che nel 2014 il Consiglio Comunale approvò un progetto per l’opera e adottò una variante urbanistica per un’area limitrofa e in parte coincidente con un’altra di titolarità dei ricorrenti, senza che gli stessi fossero stato avvertiti.

L’obiettivo era quello di realizzare 100 posti auto in un’area boscata tra la ex Sr267 e la spiaggia di Pozzillo, anche con l’acquisizione di aree private.

Il ricorso parte dal presupposto che le opere non solo avrebbero trasformato l’area verde, ma avrebbero imposto l’esproprio di un viale che conduce ad un parco presente nella zona.

Ma per i giudici le delibere di approvazione del progetto risultano illegittime perché in contrasto con la disciplina urbanistica. Non solo: la giunta avrebbe successivamente modificato il progetto rispetto a quanto previsto dal consiglio comunale. Infine è stato contestato anche l’accordo con il privato che risulterebbe nella realtà inesistente.