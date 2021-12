Vallo della Lucania: ok ad un sistema di videosorveglianza territoriale

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento di “Realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana – VALLO IN SICUREZZA” per l’importo complessivo di €100.045,80.

L’obiettivo dell’Ente è quello di ampliare e migliorare l’impianto già esistente in Città sottoponendo a videosorveglianza alcune aree attualmente scoperte e di estrema importanza, in quanto particolarmente frequentate e già fatte oggetto di frequenti atti di vandalismo, quali il Parco Stella del Mattino, la via Angelo Rubino che attraversa esternamente il Capoluogo, l’area artigianale in località Cognulo, i centri abitati delle frazioni di Angellara, Massa e Pattano

Si ritiene pertanto di procedere alla richiesta di contributo del decreto del Ministro dell’Interno del 27 maggio 2020.