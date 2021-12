Sapri, riapre al transito la SS18

Riaperto da oggi, mercoledì 22 dicembre, il tratto della Tirrenia SS18 tra i Comuni di Sapri e Maratea. La viabilità sul tratto stradale in questione era stata interrotta a causa di una frana. Il progetto per la messa in sicurezza è particolarmente complesso.

L’intervento di manutenzione, infatti, prevede la realizzazione di due gallerie naturali della lunghezza di 600 metri e 300 metri circa (Acquafredda).

Non solo: in programma anche l’adeguamento di altri tratti stradali. Ad inizio 2022 l’apertura del cantiere, con scadenza entro 3 anni.