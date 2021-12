Sapri, Croce Rossa: consegnati attestati di merito per l’emergenza Covid

Il Presidente Pietro Saggese nell’augurare a tutti i volontari un sereno Natale e buone feste, ha conferito un attestato di merito con Lode per l’impegno profuso nelle attività svolte ai volontari impegnati nell’emergenza Covid e non solo.

Una giornata fortemente voluta dal Direttivo del comitato di Sapri per rendere omaggio a chi, nel periodo emergenziale dell’inizio covid, ha continuato il suo operato di volontariato con una forte determinazione e abnegazione .

Occasione soprattutto per coinvolgere i nuovi volontari a rendersi più vicini alla famiglia di Croce Rossa italiana comitato di Sapri.

Un piccolo contributo per sostenere le nostre iniziative utili e vitali per l’intera comunità e territorio dove siamo costantemente impegnati. Alcuni nostri servizi : Covid Servizio Usca , assistenza domiciliare , trasporti , Distribuzione viveri a sostegno alle famiglie in difficoltà , spese del comitato , corsi e aggiornamenti dei volontari , mezzi di soccorso manutenzione , gestione sede e tante altre attività che rendendo ESSENZIALE la nostra continua disponibilità verso il prossimo. Perché senza il vostro aiuto ,da soli non possiamo farcela ! #UnItaliaCheAiuta.

Fai la tua donazione, per dare il tuo contributo: IBAN IT 60H0815476470000000135566