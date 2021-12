Sei giovani volontari del Servizio Civile destinati alla Pro Loco SviluppAgropoli

Sei giovani volontari del Servizio Civile Universale saranno destinati alla Pro Loco SviluppAgropoli. I ragazzi potranno partecipare al progetto “Longomardi– Normanni: testimonianze storico culturali”.

Negli scorsi giorni è stato emanato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero per l’anno 2022. La Pro Loco SviluppAgropoli, da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio, è risultata assegnataria di 6 volontari da destinare al progetto “Longobardi – Normanni: testimonianze storico- monumentali”.

L’obiettivo generale del progetto è attuare azioni volte a migliorare la conoscenza e la promozione dei beni materiali e immateriali relativi al Principato dell’Opulenta Salernum e della Scuola Medica Salernitana. Tali azioni saranno fondamentali per accrescere nella popolazione e soprattutto nei giovani (fascia 18 – 28 anni), la conoscenza della storia, della cultura, dei beni e delle tradizioni di queste due straordinarie realtà storiche che tanto hanno contribuito a determinare il corso della storia di questo territorio e a formare la sua cultura, nonché il senso d’identità territoriale.

I ragazzi seguiranno uno scrupoloso programma che li coinvolgerà in più attività per far sì che acquisiscano conoscenze in ogni ambito del progetto. Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. La scadenza del termine è fissata per mercoledì 26 gennaio 2022 (ore 14:00).

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono consultabili su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, inoltre, occorre essere in possesso dello SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”.

La Proloco SviluppAgropoli è disponibile per eventuali chiarimenti. Per info, scrivere su: proloco.agropoli@gmail.com.