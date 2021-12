Espandi le vendite della tua attività acquistando un elenco di e-mail

Tutte le email che ricevi attraverso il tuo blog o sito web vengono salvate negli elenchi di email. Se stai probabilmente pensando a una mailing list? Non preoccuparti!! Lascia che ti spieghi in modo approfondito l’elenco di e-mail e perché dovresti acquistarlo per la tua attività.

Un elenco di e-mail è una raccolta di indirizzi e-mail utilizzati per inviare documenti a molti destinatari ed è uno dei modi migliori per raggiungere i consumatori e acquisire più affari. La quantità di iscritti nella tua lista di posta elettronica è anche conosciuta come una lista di posta elettronica.

Liste di posta elettronica si ritiene che abbiano un elevato ritorno sull’investimento rispetto ad altre forme di marketing. Di conseguenza, è uno dei metodi di marketing digitale più popolari in uso oggi da varie aziende. Pertanto, le liste di posta elettronica sono preziose e, se gestisci un’attività, dovresti sviluppare o acquistare un database di posta elettronica da una piattaforma di social media affidabile come Accfarm.

Perché le liste di posta elettronica sono vantaggiose per l’azienda?

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti che ti diranno perché gli elenchi di e-mail sono utili per la prospettiva aziendale:

Personalizzazione

Le aziende che raccolgono e-mail in modo organico sanno che le persone sono interessate ai prodotti e ai settori che forniscono. Gli abbonati possono essere ulteriormente suddivisi in elenchi di posta elettronica separati in base al processo di registrazione e ad altri fattori, consentendo un marketing via email più mirato. I sottogruppi possono aiutarti a segmentare il tuo elenco per inviare e-mail più personalizzate con un CTA che affronta i problemi e i problemi del pubblico. La grande varietà di modelli di modelli di Mailigen consente inoltre un’ulteriore personalizzazione.

Professionale

Nonostante la popolarità dei social media all’interno delle organizzazioni odierne, l’e-mail rimane il metodo preferito per contattare i team di supporto. È anche considerato più professionale utilizzare la posta elettronica per richieste, reclami, collaborazioni e altri motivi.

Poiché ci sono così tanti messaggi automatici e spam su piattaforme di social media come Instagram e Facebook, non riceveranno la stessa attenzione delle e-mail personalizzate quando si tratta di marketing del prodotto.

Come puoi generare le tue liste di posta elettronica?

Costruisci usando il blog

Usare il tuo blog per costruire una relazione con clienti e potenziali clienti potrebbe essere un ottimo approccio per ottenere i loro indirizzi email. Alla fine di ogni post del blog, incoraggia i tuoi lettori a iscriversi alla tua newsletter via email. Se non vuoi che il tuo indirizzo e-mail venga aggiunto alla mailing list, rendi obbligatorio per i visitatori di lasciare un indirizzo e-mail quando lasciano un commento sul tuo sito.

Chiedi ai clienti di iscriversi

Consenti alle persone di scegliere se vogliono o meno pagare per i contenuti basati su abbonamento. Ad esempio, gli utenti dovrebbero registrarsi per widget e consulenza fiscale se vendi dispositivi e informazioni sulla consulenza fiscale.

Consenti loro di determinare la frequenza con cui desiderano ricevere tue notizie per personalizzare ulteriormente l’esperienza. Puoi scegliere di ricevere notifiche settimanalmente, mensilmente o solo quando si verifica qualcosa di molto degno di nota. Le persone sono più inclini a iscriversi alla tua lista di e-mail se hanno voce in capitolo sulle informazioni che riceveranno.

Oltre a questo, puoi persino acquistare una mailing list per la tua attività dalla rinomata piattaforma Accfarm che determina quanto hai speso. Inoltre, puoi acquistare elenchi di e-mail secondo il tuo budget.