Camerota, accusato di abusi presso struttura balneare: prosciolto presidente della Pro Loco

Con sentenza del 17 dicembre il Tribunale di Vallo della Lucania ha prosciolto il presidente della Pro Loco Camerota e consigliere provinciale unpli di Salerno sig. Luigi Del Gaudio.

A quest’ultimo, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni, erano contestati sei capi di imputazione, in quanto, quale titolare di un lido sito in località Mingardo di Marina di Camerota, si riteneva avesse commesso nell’estate del 2016 violazioni urbanistiche e paesaggistiche in relazione ad interventi edilizi eseguiti sulla predetta struttura balneare – ricettiva.

Ed inoltre gli era contestato la violazione dell’art. 1161 del codice della navigazione, per variazioni non autorizzate alle opere assentite in concessione demaniale marittima.