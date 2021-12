Vibonati: dal consiglio comunale ok al nuovo edificio scolastico

Durante il consiglio comunale di Vibonati, avvenuto venerdì sera, si è discusso di vari punti molto importanti, uno di questi riguarda la costruzione di un nuovo edificio scolastico. La scuola sarà dotata di ogni comfort, spazi per le attività motorie, la mensa e una sala convegni.

Il primo cittadino Manuel Borrelli dichiara :

“Abbiamo approvato lo studio di fattibilità tecnica del nuovo Edificio Scolastico in contrada Cammaresano e avviato l’iter per la variante allo strumento urbanistico. Il progetto verrà candidato in un bando che scadrà il prossimo 8 febbraio. Riguardo alla Soget continueremo, dopo le due note già inviate alla società, a richiedere report aggiornati tesi a favorire l’eliminazione delle anomalie che potrebbero riscontrarsi. Sempre e comunque dalla parte dei Cittadini”.

Inoltre, il primo cittadino ha chiarito le dinamiche dell’incidente di percorso avvenuto durante la diretta Facebook: è stato utilizzato il suo cellulare personale, ecco il perché di quell’audio in sottofondo.