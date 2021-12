Volontari in azione per la pulizia del litorale di Acciaroli

POLLICA. Ci saranno cittadini attivi e giovani provenienti anche da altre località all’appuntamento in programma domenica 19 dicembre sul litorale tra i comuni di Pollica e San Mauro Cilento. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di rifiuti abbandonati in spiaggia, gettati via da incivili o trasportati dal mare che restituisce tutto ciò che non gli appartiene.

Erano stati alcuni residenti a lanciare l’iniziativa per domenica. Da mesi impegnati nella pulizia del territorio, anche delle aree più periferiche, nel weekend si concentreranno sulle spiagge Bandiera Blu e 5 Vele di Legambiente.

Ci saranno i volontari di Plastic Free ed anche i giovani di Cilento Clean Up risponderanno presente, ritrovandosi alle 9:30 sul litorale di Acciaroli. Da qui si partirà con la giornata di pulizia del litorale.