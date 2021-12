Serie D girone I: Gelbison con la Sancataldese, salta il match della Polisportiva

Torna in campo nel pomeriggio di domani il girone I di Serie D, con il programma valido per la quindicesima giornata di campionato. Il raggruppamento vede inserite ben venti formazioni: dieci siciliane, cinque calabresi e cinque campane. Tra queste le uniche due cilentane di quarta serie: la Gelbison e la Polisportiva Santa Maria.

Serie D girone I: il programma del diciassettesimo turno

Sancataldese-Gelbison

Acireale-Paternò

Cittanova-Real Aversa

Trapani-Lamezia Terme

Rende Portici

Troina-Licata

Sant’Agata-Cavese

Rinviata: Santa Maria-San Luca

Rinviata: Giarre-Biancavilla

Riposa: Castrovillari

Salta il match della Polisportiva Santa Maria

Si comunica che la partita Polisportiva Santa Maria – San Luca, valida per la 17esima giornata e in programma domenica 19 dicembre alle 14.30 presso lo stadio “Carrano”, è stata rinviata a data destinarsi perché, durante i controlli di routine, sono emerse delle positività al Covid-19 nel gruppo “Prima Squadra”. In ottemperanza ai protocolli Covid-19, il club cilentano ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara. Si comunica, inoltre, ai possessori del biglietto della gara che sarà valido, previa esibizione, in occasione del recupero.

Gelbison: annunciato Ortolini

L’attaccante Ortolini vestirà la maglia rossoblù. Colpo di livello in attacco! La Gelbison si è assicurata le prestazioni sportive del calciatore Raffaele Ortolini. Un innesto di spessore per la rosa a disposizione di Mister Gianluca Esposito a testimonianza dell’attento lavoro di programmazione che la società del Presidente Maurizio Puglisi sta portando avanti. Nato a Catanzaro nel 1992, Ortolini è un attaccante dotato di un gran senso del goal e di un’importante struttura fisica. La trattativa è stata chiusa dal direttore sportivo Nicoló Pascuccio. Un colpo dunque di primo livello per la società rossoblù, a dimostrazione di quali siano le ambizioni del club cilentano. “Conosciamo l’importanza del momento che sta vivendo la Gelbison – le parole di Pascuccio – stiamo lavorando da tempo per questi risultati e continueremo a farlo. Il campionato è ancora lungo e noi vogliamo affrontarlo con professionalità e impegno”.

Ortolini arriva in casa rossoblù dopo aver collezionato 14 presenze e segnato 4 reti indossando la maglia dell’Acireale. Per lui si tratta di un ritorno, avendo militato nelle fila cilentane, da under, nella stagione 2011/12. Si ripresenta ai tifosi cilentani con un importante curriculum alle spalle. Per lui esperienze anche in Serie C, con le maglie di Siena e Rimini nella stagione 2019/20, dove ha totalizzato 17 presenze e segnato 2 reti, e dove è approdato dopo essersi messo in mostra in Serie D con la maglia del Ghivizzano Borgoamozzano con 37 presenze e 20 reti, nella stagione 2018/19.