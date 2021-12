Montecorice, delega paesaggistica: comune a rischio sanzioni

MONTECORICE. Delega paesaggistica trasferita alla Regione, primi disservizi. A segnalare la situazione è il consigliere Pasquale Tarallo che la scorsa estate contestò la decisione dell’Ente di procedere alla remissione della delega paesaggista alla regione Campania.

Dagli atti emerge, infatti, che “il comune di Montecorice deve correre ai ripari perché non solo la Regione non ha evaso in 6 mesi alcuna pratica ma ha diffidato l’ente comunale ad adottare immediatamente gli atti necessari all’esercizio della delega paesaggistica poiché questa scelta ha esposto il comune a provvedimenti sanzionatori da parte della regione ed alla nomina di un commissario ad acta”.

Sul caso è stata presentata anche una richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere Tarallo, al momento inevasa.