L’Almanacco del 18 Dicembre 2021

Almanacco del 17 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Graziano (Gaziano) di Tours (Vescovo)

Santi Rufo e Zosimo (Martiri)

San Flavito (Eremita)

Etimologia: Graziano, dal latino “gratus”, “grato”, nacque il “cognomen Gratianus”, attestato in epoca imperiale, e divenuto illustre grazie al prestigio dell’imperatore Flavio Graziano. Il nome si diffuse anche tra i cristiani, in riferimento alla Grazia Divina echeggiata in questo personale.

Proverbio del giorno:

Dicembre oscuro annunzia buona annata.

Aforisma del giorno:

Per avere successo quando si scrive, la cosa migliore è unire l’utile al dilettevole (Orazio)

Accadde Oggi:

2009 – Avatar e la nuova frontiera del 3D: A dodici anni dallo strepitoso successo di Titanic, James Cameron porta nelle sale cinematografiche un altro kolossal destinato a fare scuola: Avatar.

2010 – Scoppia la primavera araba : Vittima di soprusi da parte della polizia, Mohamed Bouazizi decide di darsi fuoco davanti alla folla. Il gesto estremo fa scattare l’indignazione generale e un’ampia mobilitazione in tutta laTunisia, in seguito battezzata Rivolta del gelsomino (dal nome del simbolo nazionale). È il 18 dicembre del 2010, primo atto della primavera araba.

Sei nato oggi? Per i nati il 18 dicembre, la vita è scritta a caratteri cubitali. Generosi elargitori di grandi progetti, hanno pensieri di ampia portata, pur non traslando mai i dettagli. Di fatto realizzano lavori a lungo termine, seguendo ogni cosa scrupolosamente con il massimo impegno, e il tempo necessario per portarli a compimento dipende direttamente dall’estensione e dalla profondità che essi vogliono dare alla propria opera. Tuttavia, la dedizione che ci mettono, rischiano a volte di essere accusati di superficialità, solo perché mettono troppa carne al fuoco, come se la quantità di cose prodotte fosse inversamente proporzionale alla profondità delle idee.

Celebrità nate in questo giorno:

1946 – Steven Spielberg È il re del cinema di fantascienza, genere in cui risulta da sempre in anticipo sui tempi.

1963 – Brad Pitt: Tra i belli di Hollywood il gradino più alto del podio non glielo toglie nessuno.

1980 – Christina Aguilera: Con oltre cinquanta milioni di album venduti, è una star della musica pop internazionale, ammirata per le eccezionali doti vocali e per il suo sex appeal.

1971 – Claudia Gerini: Nata a Roma, nel 1985 vince il concorso di bellezza Miss Teenager, dove conosce Gianni Boncompagni, al quale si lega professionalmente e sentimentalmente.

1966 – Gianluca Pagliuca Nato a Bologna, è un ex portiere di calcio.

Scomparsi oggi:

2014 – Virna Lisi : Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.

Oroscopo del giorno