Furti alla scuola Mozzillo di Agropoli, appello dei genitori: servono le telecamere

AGROPOLI. Due furti in una settimana. E’ accaduto all’istituto Mozzillo di Agropoli e il caso sta suscitando malumori e polemiche tra i genitori dei piccoli studenti. Sebbene l’istituto sia stato sanificato e il ladro individuato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, mamme e papà dei bambini che frequentano la scuola di piazza Mediterraneo chiedono più sicurezza.

«Cerchiamo confronti con sindaco e dirigente per cercare di far mettere delle telecamere. Ma fin ora non siamo stati neanche presi in considerazione – accusano – Se ignoti riescono ad entrare nei locali con tutta questa facilità non è detto che non possano rifarlo in qualsiasi momento». La preoccupazione è ancora maggiore in questo periodo di emergenza covid.

Da palazzo di città, il consigliere delegato alla cultura e all’istruzione, Francesco Crispino chiarisce di aver già avuto un colloquio informale con i genitori. Nei prossimi giorni si valuteranno le iniziative da intraprendere.

I cittadini attendono e fanno pressione affinché le loro richieste vengano esaudite in tempi brevi.