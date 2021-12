Oggi si vota per la Provincia: tanti cilentani in lizza

E’ il giorno dell’election day per il Consiglio provinciale di Salerno. Oggi, 18 dicembre, andranno al voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali del salernitano così come previsto dalla legge di riforma delle Province. Diversi candidati arrivano da Cilento e Vallo di Diano. Ci sono uscenti ma anche volti nuovi. Tra i primi Luca Cerretani, Carmelo Stanziola, Marcello Ametrano, Pasquale Sorrentino, Giuseppe Ruberto.

Per il Pd sono candidati Paola Cappuccio (Pisciotta), Luca Cerretani (Torchiara), Anna Cortazzo (Rutino), Stefania De Lucia (Sant’Angelo a Fasanella), Fausto De Nicola (Nocera Inferiore), Vincenza Forcellino (Cetara), Giovanni Guzzo (Novi Velia), Antonio Lettieri (Sanza), Vincenza Marino (Torchiara), Maria Morinelli (Omignano), Luca Narbone (Cava de’ Tirreni), Vincenza Federica Ruocco (Praiano), Felice Santoro (Salerno) e i sindaci Carmelo Stanziola di Centola, Francesco Morra di Pellezzano e Martino D’Onofrio di Montecorvino Rovella.

Nella lista “Campania Libera” figurano Nicola Acanfora (Scafati), Lucia Bacco (Altavilla Silentina), Mariano Ciancia (San Marzano sul Sarno), Rosario Danisi (Nocera Superiore), Maria Teresa Falce (Sapri), Nicoletta Guariglia (Castellabate), Antonio Rocco (Baronissi), Filomena Rosamilia (Eboli), Alfonso Trezza (Roccapiemonte), Domenico Zottoli (Battipaglia).

Per il Psi Marcello Ametrano (Vallo della Lucania), Filomena Antoniello (Laviano), Anna Capaccio (Bracigliano), Giuseppina Giordano (Monteforte Cilento), Maria Grieco (Castelcivita), Raffaele La Femina (Pagani), Rosa Nese (Torre Orsaia), Francesco Perretta (Salvitelle), Vanda Polino (Oliveto Citra), Annalaura Raimondi (Vietri sul Mare), Salvatore Russo (Pellezzano), Cosmo Sabatella (Felitto), Pasquale Sorrentino (San Giovanni a Piro), Giuseppe Valitutto (Palomonte), Giuseppe Manzi (Battipaglia) e il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola.

Nella lista “Uniti per la Provincia” ci sono i consiglieri Vincenzo Clemente (Battipaglia), Annamaria Russo (Angri), Gerardo Palladino (Pagani), Federico De Filippis (Cava de’ Tirreni), Raffaele Esposito (Sarno), Sergio Parisi (Palomonte), Maria De Caro (Baronissi), Genny Gerbase (Vibonati), Sofia Marino (Teggiano). Per “La Provincia di tutti”, targata Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, figurano Catello Lambiase e Claudia Pecoraro (Salerno), Emanuele Sica (Capaccio Paestum), Antonio Alfano (Eboli), Iolanda Molinaro (Vallo della Lucania), Crescenzo Correa (Sarno), Armando Mazzei (Roscigno) e Lucia Feo (Omignano).

Per il centrodestra con la lista di Forza Italia-Lega-Udc-Nuovo Psi sono candidati Gianfranco Ciccariello (Centola), Giuseppe Del Sorbo (Angri), Immacolata Famularo (Oliveto Citra), Teresa Formisano (Scafati), Rossella Mastandrea (Sacco), Silvana Nardiello (Montecorvino Pugliano), Vincenzo Passa (Cava de’ Tirreni), Giuseppe Ruberto (Corleto Monforte), Laura Semplice (Scafati), Anna Rosa Sessa (Pagani), Davide Villani (Valva), Giovanni Mario Maio (Orria).

Nella lista di Fratelli d’Italia Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino, Domenico Ventura (Salerno), Carmine Amato (Nocera Superiore), Giancarlo Baselice (San Valentino Torio), Alessia Carbone (Alfano), Vincenzo D’Amato (Pagani), Modesto Del Mastro (Serramezzana), Stefania Feola (Campora), Luca Maria Maranca (Scafati), Andrea Oliva (San Marzano sul Sarno), Mariano Persico (Sant’Egidio del Monte Albino), Antonello Manuel Rega (Sarno), Mariangela Saggese (Calvanico), Ersilia Senatore (Nocera Inferiore), Monica Tramparulo (Corbara), Veronica Verderese (Romagnano al Monte).

Due consiglieri comunali del Vallo di Diano in corsa per un seggio al Consiglio di Palazzo Sant’Agostino: si tratta di Sofia Marino di Teggiano e di Antonio Lettieri di Sanza. Sono invece 5 i sindaci in gara: Carmelo Stanziola (Centola), Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella), Francesco Morra (Pellezzano), Alessandro Chiola (Montecorvino Pugliano) e Sonia Alfano (San Cipriano Picentino).