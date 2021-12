Cuori di cioccolato Telethon: ecco dove trovarli nel Cilento e Vallo di Diano

Anche quest’anno, si rinnova l’appuntamento con la maratona Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Torneranno, infatti, in oltre 3000 piazze in tutta Italia, i Cuori di cioccolato distribuiti il 18 e 19 Dicembre e il 24 e 25 Dicembre dai volontari della Fondazione Telethon, Uildm, Avis e altre associazioni.

Chi vorrà supportare la ricerca Telethon, potrà donare per ricevere il maxi Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente e al latte (senza glutine) e al latte con granella di biscotto, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro, prodotti dall’azienda torinese Caffarel.

Ecco dove trovare i cuori nel Cilento e Vallo di Diano

Agropoli– Piazza Vittorio Veneto (18-19 Dicembre)

Ascea– Via 24 Maggio (19 Dicembre)

Buccino- Piazza Corinto (18 Dicembre)

Buonabitacolo– Piazza Pertini (18 Dicembre)

Capaccio Paestum (18-19 Dicembre)

Cardile– Piazza D’Aiuto (18 Dicembre)

Caselle in Pittari (18-19 Dicembre)

Gioi (18 Dicembre)

Novi Velia– Piazza Longobardi (18-19 Dicembre)

Padula (18-19 Dicembre)

Pertosa– Chiesa Santa Maria delle Grazie (18-19 Dicembre)

Sant’Angelo a Fasanella (24-25 Dicembre)

Sant’Arsenio (18-19 Dicembre)

Stella Cilento (18-19 Dicembre)

Vallo della Lucania– Piazza Vittorio Veneto, Ospedale San Luca e sede Fitel ( 19 Dicembre)

Il percorso della ricerca scientifica verso la cura, ricorda la Fondazione, è molto lungo e costoso: inizia dalla ricerca di base, quella che si fa in laboratorio, per proseguire con le sperimentazioni, entrando poi nella fase clinica. La Fondazione Telethon è impegnata a sviluppare collaborazioni con istituzioni sanitarie pubbliche e private affinché il lavoro dei ricercatori non si fermi al risultato scientifico di successo, ma diventi realmente accessibile per ogni paziente.

Per partecipare in prima persona alla campagna come volontario è possibile telefonare al numero 0644015469 o scrivere una mail all’indirizzo volontari@telethon.it