Nel Golfo di Policastro la solidarietà si tinge di rosso

“Don’t Worry… be happy”.

Questa la frase, ispirata alla famosa canzone del gruppo musicale “Boomdabash”, stampata sulla maglietta di colore rosso appositamente realizzata per questo Natale 2021.

Un momento dedicato ai regali, ma anche alla solidarietà: il gruppo parrocchiale “Insieme per la Vita” di Torraca guidato dal parroco Don Francesco Alpino, riscende in campo con quest’iniziativa a sostegno della ricerca scientifica.

Una t-shirt simbolo di un progetto benefico che, anno dopo anno, coinvolge sempre più persone, enti ed associazioni del Golfo di Policastro con a cuore la cultura del dono come uno spassionato atto d’amore verso il prossimo.

“Non ti preoccupare sii felice” è, infatti, il messaggio positivo che la parrocchia di Torraca intende lanciare, un invito a non perdersi d’animo, a essere forti, non da soli ma insieme, davanti alle piccole e alle grandi avversità quotidiane.

Accanto a questo particolare momento storico che stiamo attraversando, la pandemia da coronavirus, esistono, infatti, realtà alle quali si guarda con un’attenzione in più.

Sono bambini che, ogni giorno, lottano contro una malattia neurodegenerativa, rara ed invisibile, chiamata “Sindrome di Alexander”, a cui si può trovare cura grazie all’impegno, alla generosità e all’altruismo.

È questo che contraddistingue i tanti volontari di “Insieme per la Vita” che, da anni, sostengono l’Associazione Italiana Sindrome di Alexander, “Più Unici che Rari” con diverse iniziative, il cui unico obiettivo è quello di promuovere la ricerca scientifica volta a migliorare la conoscenza, la diagnosi e l’individuazione delle terapie idonee al trattamento e alla cura della Sindrome di Alexander.

Ma non solo. La parrocchia torrachese è impegnata anche nell’attuare raccolte fondi per la cura dei tumori cerebrali infantili.

In ordine di tempo, l’ultima donazione di “Piú Unici che Rari” comprensiva di un Micromed Kit telecamera IP FULL HD (inclusa di accessori) e una Videocamera Infrarossi LAN del valore di 11.785,20 euro è servita a finanziare il reparto di neurologia pediatrica dell’ospedale “Santobono-Pausilipon”.

La strada per sconfiggere i periodi bui della vita a volte è lunga e tortuosa, ma “prima o poi la luce deve tornare e il sole, così come le stelle, tornano a brillare”.

Ecco che, ogni persona, indossando la maglietta, diventa il leitmotiv del sorriso e della speranza a non lasciarsi abbattere da problemi che sembrano insormontabili, ma a riscoprire presto la serenità di questo “Natale Ritrovato” raccontato nel testo scritto da Suor Tanina Nicolaio.

Ora, come non mai, i piccoli gesti possono fare davvero la differenza: domenica 19 dicembre a Torraca si svolgerà, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, il mercatino della solidarietà il cui ricavato andrà devoluto all’Ospedale Gaslini di Genova, dove un gruppo di ricercatori è attualmente impegnato nella ricerca scientifica sulla Sindrome di Alexander, per l’acquisto di ausili destinati ai reparti pediatrici e diagnostici.

Infine, a sposare la nobile causa l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri.

Grazie al Direttore sanitario Antonio Claudio Mondelli, gli operatori sanitari indosseranno la t-shirt solidale durante l’intero periodo natalizio.

Per avere maggiori informazioni ed essere sempre aggiornato sulle iniziative solidali basta cliccare sulla pagina Facebook “Insieme per la vita”.