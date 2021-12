Contagi in aumento ad Agropoli: limitazioni agli spettacoli. Un decesso a Vallo

AGROPOLI. L’Asl Salerno – Dipartimento di Prevenzione – ha comunicato di aver riscontrato, nelle ultime 24 ore, 14 nuovi casi di positività al Covid-19 (tra cui un cittadino non residente ad Agropoli). Nel contempo si registra anche una guarigione.

Il totale dei positivi attuali in città è quindi di 134.

Complessivamente sono stati esaminati 221 tamponi, con un tasso di positività del 6,79%.

Nonostante i numeri in crescita c’è grande fiducia, in particolare per i contagi in ambito scolastico. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl, infatti, ha reso noto che sono terminati gli esami di tutti i tamponi sulla popolazione scolastica della scuola Cafarelli con un solo nuovo caso, contatto di un familiare già positivo. L’istituto, secondo i protocolli, avrebbe potuto aprire già oggi, ma il sindaco Adamo Coppola ha comunque deciso di prorogare la chiusura in via precauzionale fino al 16 dicembre.

Tra gli studenti si è registrato un nuovo caso di positività tra scolari presso la scuola primaria di via Verga. Si tratta di un bambino contatto di un genitore positivo al Covid. L’istituto è stato già sanificato.

L’aumento dei contagi ha portato alla decisione di sospendere gli spettacoli all’aperto inseriti nel programma degli eventi natalizi presso piazza Vittorio Veneto e Piazzetta Sanfelice, anche in considerazione dell’ordinanza regionale che limita tali iniziative. Presso la casa di Babbo Natale, invece, gli accessi saranno solo su prenotazione.

La situazione epidemica, intanto, si sta aggravando in tutto il Cilento. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo mese di gennaio. Ma il suo cuore si è fermato due giorni fa presso la struttura Covid di Agropoli dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per la gravità delle sue condizioni di salute la donna di Vallo non ce l’ha fatta a superare la fase più critica del contagio. La donna soffriva di patologie pregresse e la positività al Covid 19 aveva peggiorato il suo quadro clinico. La 70enne nelle scorse settimane era risultata positiva insieme al marito. Per lei si era reso necessario il ricovero ad Agropoli dove è deceduta nella giornata di martedì. La notizia ha sconvolto la comunità di Vallo costretta fare i conti con un nuovo decesso legato al Covid 19. A Vallo al momento si registrano una quindicina di casi positivi, fortunatamente nessuno in condizioni critiche.

Molti comuni Covid free da settimane tornano a registrare contagi. “Dopo un periodo di tranquillità, purtroppo l’Asl ha comunicato che sei concittadini risultano positivi al Covid 19, mettendoli in quarantena – l’annuncio del sindaco di Laurino Romano Gregorio – i concittadini risultano tutti asintomatici ed in buone condizioni di salute” .

La situazione epidemica tende ad aggravarsi anche a Sessa Cilento. “L’Asl – annuncia il sindaco Gerardo Botti – ha comunicato la positività di altre due persone nella frazione San Mango. Nel comune sale a sette il numero dei contagi”. Due nuovi casi covid per un totale di sei, sono stati registrati oggi nella città della Spigolatrice. A Torraca resta un solo caso positivo, così come a Vibonati. Nel comune di Centola, invece, la situazione continua ad essere importante, anche se nelle ultime ore a fronte di tre nuovi positivi si registrano anche 11 guarigioni. Il report nel comune, parla di 23 casi di cui 8 alunni. Intanto continua lo screening di massa della popolazione scolastica di Castellabate a seguito della positività, emersa nei giorni scorsi, di alcuni alunni i dell’Istituto Comprensivo.

Il Sindaco Marco Rizzo ha deciso di annullare l’intero calendario delle festività natalizie in accordo con tutte le associazioni. In pochi giorni Castellabate ha raggiunto quota 54 contagi, su una popolazione di circa 10mila unità.