Casal Velino: buoni spesa a sostegno delle famiglie in difficoltà

CASAL VELINO. A seguito dell’emergenza Covid-19, l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, ha deciso di destinare dei buoni alimentari, a sostegno delle famiglie che versano in gravi difficoltà economiche, aderendo all’“Avviso di solidarietà alimentare”.

Buoni spesa, i dettagli

Possono presentare domanda di ammissione per l’erogazione degli stessi, i residenti nel comune di Casal Velino che abbiano un ISEE complessivo, secondo i seguenti parametri:

ISEE fino a € 10.004,80, assegnazione di un buono spesa di € 100,00

ISEE da € 10.004,80 ad € 15.000,00, assegnazione di un buono di importo di € 80,00.

I buoni dovranno essere spesi, rispettivamente, negli esercizi ubicati al Capoluogo o alle Frazioni, in base all’indirizzo di residenza. Gli esercizi, potranno utilizzare il buono, esclusivamente, per i prodotti alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e prodotti per la pulizia della casa, medicinali, con divieto di acquisto per alcolici, superalcolici e di tutte le tipologie di merce non alimentare.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 17 Dicembre alle ore 12:00, presentando le istanze al Comune tramite posta elettronica: assistenzascuola@comune.casalvelino.sa.it

PEC protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

per ulteriori informazioni chiamare al numero: 0974908820 e prenotare la prenotazione per la consegna della domanda.

Il commento

“Come amministrazione, riteniamo sia opportuno mostrare tutto il nostro sostegno alle famiglie che hanno la necessità di reperire beni di prima necessità, anche in prossimità del Natale, per dare un pò di sollievo e serenità”– così fanno sapere da palazzo di città.