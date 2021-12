L’Almanacco del 15 Dicembre 2021

Almanacco del 15 Dicembre 2021:

Santi del giorno: Santa Maria Crocifissa (Paola) di Rosa (Vergine)

Beata Maria Vittoria de Fornari Strata (Vedova e Religiosa)

San Bacco (Dahhat, il Giovane)

Santa Virginia Centurione Bracelli

Etimologia: Virginia, “Virginius” è un antichissimo “cognomen” gentilizio romano, derivante dall’aggettivo “virgineus”, “di fanciullo”, che ha alla radice il termine “virgo-inis”, “vergine”. Altri lo fanno derivare dal suffisso etrusco presente anche nella denominazione della città di Verona..

Proverbio del giorno:

Dicembre piglia e non rende.

Aforisma del giorno:

Chi si fida con troppa facilità è di animo leggero, chi pecca danneggia se stesso. (Siracide)

Accadde Oggi:

1979 – Nasce Rai 3: «Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete». Con tono sensuale, rivoluzionario per la TV pubblica di allora, l’annunciatrice Fabiana Udenio tiene a battesimo Rete 3, alle 18.30 di sabato 15 dicembre.

Sei nato oggi? La tua vita è una girandola di impegni, incontri, conoscenze sempre nuove, viaggi e… mille amori. Nel lavoro la tua intraprendenza e il tuo spirito brillante ti portano spesso a ricoprire posizioni di responsabilità. Le pubbliche relazioni, il commercio e la pubblicità sono settori particolarmente adatti a te. In amore sei troppo inquieto per fermarti su di un solo fiore e se lo farai sarà solo in età avanzata.

Celebrità nate in questo giorno:

1951 – Red Ronnie: Se c’è uno, in Italia, che s’intende di musica e cerca di dare sempre una possibilità agli artisti emergenti questo è Gabriele Ansaloni, in arte Red Ronnie (dove la prima parte richiama il colore dei capelli, la seconda il pilota di Formula 1 Ronnie Peterson).

1832 – Gustave Eiffel: Tra le menti più geniali nella storia delle costruzioni, fornì a due popoli i rispettivi monumenti simbolo. Nato a Digione, nell’est della Francia, e morto a Parigi nel 1923.

Scomparsi oggi:

1944 – Glenn Miller Storico trombonista e compositore del genere jazz, che rese popolare dagli anni Venti ai Quaranta, attraverso uno stile vellutato ed orecchiabile anche per i profani della “musica nera”.

1966 – Walt Disney L’uomo che riuscì a tradurre i propri sogni su pellicola da 8 millimetri, tirando fuori tutta la poesia della settima arte. Nato a Chicago, nell’Illinois, da famiglia di lontane origini irlandesi.

