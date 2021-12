Camerota: Bruno Mautone presenta il libro: “Rino Gaetano segreti e misteri della sua morte”

Tornano gli appuntamenti con la Cultura a Camerota.

Venerdì 17 Dicembre alle ore 19:00, presso la Casa della Cultura e delle Arti, sarà la volta della presentazione del libro dell’Avv Bruno Mautone : “Rino Gaetano segreti e misteri della sua morte”.

L’autore, ne parlerà con l’Avv Giuseppe Amorelli, modera Pietro Avallone con l’intervento di Don Gianni Citro. Durante la presentazione, ci saranno anche degli intermezzi musicali con Francesco di Muro e Mario Cosentino.

La vita di Rino Gaetano è stata una breve ma intensa esistenza stroncata la notte del 2 giugno 1981 da un oscuro incidente stradale avvenuta a Roma sulla via Nomentana. Attorno a lui gravitano varie persone risultate poi essere organiche a servizi segreti italiani e statunitensi nonché ben inseriti in potentati politici e in ambienti diplomatici, spesso collegati alla galassia della tentacolare loggia massonica P2.

I testi dei brani gaetaniani assumono rilievi tangibili e focalizzano in modo univoco episodi inquietanti della storia italiana contemporanea. In questo libro vengono portati alla luce punti di contatto tra Rino Gaetano, Pier Paolo Pasolini e il giornalista Mino Pecorelli.

I testi apparentemente spensierati che Rino Gaetano componeva in realtà contenevano “messaggi” molto interessanti che Bruno Mautone, ha saputo decrittare, consegnandoci una visione diversa di quel periodo storico, svelando segreti, situazioni e verità che per molto tempo ci sono state debitamente edulcorate.

Il testo di Bruno Mautone è un utile strumento per rileggere il periodo di storia italiana e, allo stesso tempo, rappresenta un’opera di verità non solo nei confronti di Rino Gaetano, ma anche di un’ epoca oscura e contraddittoria quali furono gli anni successivi al 68′