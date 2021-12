Appalti pubblici: quanto costa ottenere l’attestazione SOA?

Tutte le imprese che hanno intenzione di partecipare a gare di appalto per l’assegnazione di lavori pubblici è necessario forniscano una certificazione utile a comprovare la propria affidabilità, oltre alla capacità di portare a termine un determinato progetto.

Tale documento è l’attestazione Soa, che permette ad un’impresa di certificare e garantire le proprie competenze e conoscenze e il possesso dei requisiti utili per partecipare ad una gara d’appalto. L’attestazione Soa ha una validità di cinque anni, che deve essere comunque verificata al terzo anno dopo il rilascio e viene emessa a seguito dell’esame dei documenti forniti dall’azienda in riferimento ai lavori eseguiti negli ultimi dieci anni.

I costi per l’ottenimento dell’attestazione Soa

Il costo che un’azienda deve sostenere per l’ottenimento dell’attestazione Soa, variano in base alle caratteristiche professionali, ovvero alle categorie per cui si richiede tale certificazione. Le microimprese e le piccole aziende in genere hanno la possibilità di richiedere ed ottenere una riduzione della spesa pari al 20%.

È importante tenere presente che il costo basilare dell’attestazione Soa, non viene moltiplicato per il numero delle categorie di riferimento, ma si incrementa sulla base di una formula specifica. Anche la richiesta di un’attestazione di categoria in una classifica più elevata non comporta mai notevoli incrementi riguardo ai costi.

Inoltre, un altro elemento da tenere in considerazione, è relativo alla scadenza del terzo anno, che non necessita un ulteriore pagamento completo, ma consente di chiedere una verifica con un costo notevolmente inferiore.

Alla scadenza potrebbero verificarsi anche ulteriori situazioni, ad esempio l’aggiunta di ulteriori categorie o la variazione di quelle già ottenute, oltre ad altre modifiche più o meno rilevanti. Per tale ragione, si consiglia di rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia, in grado di valutare il caso specifico e di procedere con correttezza nella procedura, evitando costi inutili e ottenendo le eventuali agevolazioni.

È comunque opportuno considerare cheottenere l’attestazione Soa in merito a più categorie o ad una classifica più elevata significa avere un maggiore prestigio e la conseguente possibilità di accedere ad appalti importanti.

Cosa sono le categorie di opere che qualificano l’azienda

Grazie all’attestazione Soa è possibile qualificare la propria azienda al fine di ottenere appalti pubblici in diverse categorie d’opera e classifiche, in base al valore dell’appalto.

La qualificazione attualmente può essere ottenuta in 52 opere diverse, alcune delle quali sono di carattere generale, quali possono essere edilizia, restauri, fognature e così via, mentre altre sono riferite a lavori di specializzazione, dalle finiture, alle lavorazioni in vetro o in legno, alle decorazioni e altro.

Le classifiche si riferiscono invece al valore dell’appalto stesso: questo significa che un’impresa può partecipare ad appalti il cui importo sia pari alla propria classica, con un ulteriore incremento di circa un quinto. Naturalmente, la classifica viene ottenuta sulla base dei requisiti tecnici dell’impresa e delle sue effettive capacità di realizzare un progetto.





I requisiti minimi per ottenere l’attestazione Soa

Per l’ottenimento dell’attestazione Soa è necessario dimostrare di essere in possesso di alcuni requisiti, fornendo la relativa documentazione o, dove possibile, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In linea generale, i requisiti di base includono la regolarità in riferimento alla normativa antimafia, l’iscrizione regolare al registro delle imprese, l’assenza di violazioni considerevoli nello svolgimento della propria attività, l’osservanza e la regolarità nei confronti di alcune normative, l’assenza di dichiarazioni false prodotte in precedenza, oltre ad ulteriori requisiti tecnici o legali che possono variare da un’impresa all’altra.