Vaccinazioni a Castellabate: ecco i prossimi appuntamenti

CASTELLABATE. Visto l’aumento dei contagi è stato ampliato il calendario vaccinale, prevedendo la somministrazione anche nel giorno di Lunedì, oltre al Mercoledì. «Si consiglia vivamente di procedere quanto prima a chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione e di sottoporsi alla dose booster a chi ha già completato il ciclo primario», dicono da palazzo di città.

Non occorre alcuna prenotazione, basta essere muniti di tessera sanitaria. Verrà somministrato il vaccino Pfizer, per prime, seconde e terze dosi, indipendentemente da quello somministrato nelle dosi del ciclo primario.

La terza dose può essere somministrata dai 18 anni in su dopo almeno 5 mesi dalla seconda o dall’unica (in caso di guariti da covid e poi vaccinati e per chi ha ricevuto in unica dose J&J).

Le somministrazioni avverranno dalle 15 alle 19 secondo il seguente calendario:

Mercoledì 15 Dicembre; Lunedì 13, 20,27 Dicembre.