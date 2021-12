Serre: bimbo morto schiacciato da acquasantiera, chiesa pignorata

SERRE. Morì schiacciato da un’acquasantiera, ora la chiesa del Gesù Redentore di Serre è stata pignorata, così come la canonica, l’oratorio e i terreni della parrocchia di San Martino. Una vicenda legata ad una tragedia: era il 2001 quando il piccolo Mario Orsano, 4 anni, morì schiacciato dall’acquasantera.

La famiglia ha ottenuto un risarcimento di 740 mila euro con sentenza definitiva dal quale è scaturito il pignoramento dei luoghi sacri e di altre proprietà della parrocchia.

La notizia preoccupa la comunità alburnina, considerato che la chiesa rischia di dover restare off limits. Nel weekend si è tenuto anche un confronto per provare a trovare una soluzione, ma la prospettiva è che appena il Tribunale individuerà un custode dei beni, per poter usufruire della chiesa e finanche celebrare la messa, sia necessario pagare.

L’obiettivo è quello di chiedere aiuto alla Diocesi di Teggiano – Policastro, anche se i parrocchiani lamentano un disinteresse sul caso, tanto che qualcuno è intenzionato a chiedere l’aggregazione alla diocesi di Salerno.