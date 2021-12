“Scatole magiche”: Felitto partecipa all’iniziativa solidale

FELITTO. Dopo il grande successo dello scorso anno, il Comune cilentano insieme al Forum dei giovani aderisce anche per quest’anno all’iniziativa solidale “Scatole Magiche”, organizzata dall’Associazione “Mano nella Mano”.

Lo scopo del progetto è di donare gioia e spensieratezza alle persone meno fortunate e soprattutto di rendere speciale il loro Natale. Si possono realizzare varie scatole magiche che potranno essere consegnate presso il Comune di Felitto fino al 18 Dicembre 2021.

È importante non inserire oggetti usati a causa della normativa vigente relativa al contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Come si realizza la scatola magica?

Realizzare una “scatola magica” è molto facile. Si prende una scatola, ad esempio quella per le scarpe e si inserisce al suo interno diversi doni: una cosa golosa (come caramelle, cioccolatini, biscotti ecc., tutto rigorosamente sigillato) si aggiunge un biglietto di auguri e poi scegliamo il destinatario del nostro regalo.

Per i bambini da 0 a 2 anni, si aggiunge: un giocattolo, un prodotto di bellezza (come bagnoschiuma, shampoo, pannolini, salviettine, biberon, ciuccio ecc.), capi di abbigliamento nuovi;

Per i bambini dai 3 ai 9 anni, si aggiunge: un giocattolo, dei colori, un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, shampoo ecc.);

Per i ragazzi tra i 10 e 18 anni si aggiunge: materiale per la scuola e un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc.).

Per gli adulti, si aggiunge: un libro e un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, profumo, trucchi ecc).

Infine la scatola, come qualunque regalo che si rispetti, va chiusa e decorata indicando all’esterno a chi potrà essere indirizzata: sesso e fascia di età in modo tale che possa arrivare al giusto destinatario. Per essere sicuri di scegliere il regalo giusto, basta farsi guidare dalla fantasia e inserire il regalo che ci piacerebbe ricevere.

Ogni famiglia può scegliere quante scatole riempire, un’attività bellissima da fare insieme ai propri bambini per far nascere in loro la consapevolezza di quanto siano fortunati e di quanto faccia bene al cuore donare per chi ha bisogno.