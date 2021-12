“Confini dell’accoglienza: comunità resilienti Lampedusa-Ceraso”: un incontro il 16 dicembre

Si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 15:30 presso la sala Consiliare Comune di Ceraso il dibattito “Confini dell’accoglienza: comunità resilienti Lampedusa-Ceraso” alla quale interverranno Aniello Crocamo Sindaco Comune di Ceraso; Emiliano Sanges Presidente Apeiron Cooperativa Sociale; Anna Ceprano Presidente Legacoop Campania; Totò Martello, Sindaco Comune di Lampedusa; Mario Morcone, Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione Regione Campania. Modera Statia Papadimitra Responsabile Welfare Progetto Sai Ceraso

Nell’ambito della manifestazione il ritorno a casa del piccolo gatto migrante “Rambo” che torna in famiglia e verrà presentato il progetto “Scacco Matto” che mette in rete una serie di realtà del terzo settore nella promozione di percorsi di una economia etica e responsabile tra cui: Apeiron coop. soc., Eteria Cooperativa sociale, Comitato per Villa Giaquinto, Autims Aid Onlus.

“Il nostro Pacco Regalo che, attraverso prodotti, racconta la storia di riscatto di questo territorio che ogni anno si intreccia con l’impegno internazionale di donne e di uomini che danno il loro contributo al cambiamento del mondo verso forme di giustizia sociale.

Quest’anno il Pacco sarà dedicato allo straordinario impegno di Gino Strada attraverso una vignetta donata dall’artista Giancarlo Covino e dai ricavi dell’iniziativa verrà fatta una donazione all’associazione Emergency”, fanno sapere da palazzo di città.

Seguirà l’inaugurazione della Mostra fotografica “Le Ceraselle”. Lo sguardo del fotografo Giuseppe Trapani racconta il cuore di un Cilento che accoglie.