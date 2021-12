Commissariato di Polizia nel Vallo, l’iter continua

Continua il lavoro attorno alla proposta di istituire un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, ripresa e rilanciata nelle scorse settimante dal Partito meridionalista CMI – Confederazione Movimenti identitari. Il comune di Auletta, in data 15.12.2021, ha infatti approvato all’unanimità in seduta di Consiglio comunale, la delibera finalizzta a sostenere la proposta in oggetto.

“Con questo atto – dichiara Giovanni De Lauso, coordinatore provinciale di CMI – anche i comuni e, ringrazio per questo il sindaco di Auletta Pietro Pessolano e tutta l’amministrazione comunale per la sensibilità e la celerità, iniziano a sostenere concretamente questa iniziativa la quale, senza il sostegno delle amministrazioni comunali, siamo convinti che non ha grande pssibilità di produrre qualche effetto. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a lanciare la raccolta firme fra i cittadini.

Comunicheremo dove e da quando sarà possibile recarsi per apporre la propria firma di sostegno e nel contempo invitiamo a firmare anche la petizione online lanciata sulla piattaforma CHANGE.ORG”