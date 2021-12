Al De Filippo di Agropoli arriva Elena Sofia Ricci

Continuano gli appuntamenti della VI Stagione teatrale del cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli.

Mercoledì 15 Dicembre 2021, alle ore 20:45, Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni saranno i protagonisti dello spettacolo “La dolce ala della giovinezza“.

Scritta nel 1952, con debutto a Broadway nel 1959, la pièce racconta la storia del gigolò Chance Wayne che torna nella sua città natale in Florida con la star in declino Alexandra Del Lago per cercare di riprendersi quello che aveva lasciato nella sua giovinezza, Heavenly, il suo primo amore.

L’attrice toscana, Elena Sofia Ricci, nota al pubblico per il grande successo televisivo del personaggio di Suor Angela nella fortunata serie televisiva Rai “Che Dio ci aiuti”, calcherà per la prima volta le tavole del teatro di Agropoli.

“È un onore e una gioia ospitare ad Agropoli nella nostra stagione teatrale una grande attrice che interpreta un bel testo di Tennessee Williams, sommo drammaturgo americano – spiega il direttore Pierluigi Iorio – La stagione proposta quest’anno strizza innegabilmente l’occhio all’intrattenimento e, a mio avviso, non poteva essere altrimenti, tenuto conto degli avvenimenti drammatici che abbiamo vissuto e che spero siano alle nostre spalle. In un ottica di pluralità di offerta, però, non poteva mancare un appuntamento di questo genere, con il quale la stagione teatrale saluta il 2021. Riprenderemo nei primi giorni del nuovo anno con il nuovo spettacolo musicale di Massimiliano Gallo, il 2 Gennaio e con il recupero di Così parlò Bellavista, con Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo, il 4 gennaio”.