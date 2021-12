Cluster “elettorale” a Postiglione. Dopo la positività del sindaco uscente, Mario Pepe, che è anche direttore sanitario del Campolongo hospital, positiva anche una sua candidata. Si tratta di una maestra della Scuola per l’infanzia di Sicignano degli Alburni.

Oggi, lunedì, bimbi in dad per permettere le operazioni di sanificazione. Da domani tutti i piccoli a fare i tamponi (sono 22 bambini) prima del rientro in aula, così come previsto dai protocolli anticovid.