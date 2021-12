Capaccio, all’ex Tabacchificio un video mapping dell’artista Alessandra Franco

Le meraviglie di Capaccio Paestum in chiave natalizia nel video mapping “Natale in Wonderland” che, a partire dalle 20.00 di domani sera, martedì 14 dicembre, e fino al 6 gennaio 2022 sarà proiettato sulla facciata d’ingresso dell’ex Tabacchificio. Il progetto è a cura della Crew creativa musical service, video proiezioni immersive e video mapping experience, coordinato dall’artista Alessandra Franco.

Ogni sera, quando cala il buio, sulla facciata principale del prestigioso immobile di Cafasso sarà possibile ammirare uno spettacolo di luci e di animazioni architetturali bidimensionali e tridimensionali in grado di emozionare e impattare su ogni spettatore. L’edificio non è stato scelto a caso: l’ex Tabacchificio, infatti, si presta bene a questa nuova frontiera dell’arte contemporanea e della tecnologia. Il video mapping darà vita a uno scenario fantastico sulle onde dell’atmosfera del Natale tra i simboli e la natura del territorio, attraverso una combinazione di immagini animate, un’immersione nella biosfera della foresta del Monte Soprano fino a entrare nei meccanismi della fabbrica dei sogni fatta di regali e desideri, connubio di ambientazioni proiettate con i colori e le luci delle festività.

Il progetto, a cura della Crew creativa musical service, è coordinato da Alessandra Franco, un’artista poliedrica e visionaria che collabora con diversi e importanti contesti del mondo dell’arte, della musica, del teatro e della comunicazione creativa. L’artista a Capaccio Paestum ha già fatto ammirare il suo talento con le installazioni luminose realizzate per il Parco Archeologico di Paestum.

«“Natale in Wonderland”, ovvero “Natale nel paese delle meraviglie” sta proprio a indicare che a Capaccio Paestum siamo in un luogo meraviglioso, reso tale da tradizione, bellezze della natura, storia – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Nello spettacolo che sarà proiettato sulla facciata dell’ex Tabacchificio, in attesa dell’inaugurazione della Paestum Christmas Experience e del Villaggio di Natale al suo interno, i simboli del Natale abbracciano quelli del territorio, fino a entrare negli scenari delle favole natalizie. Lo spettacolo sarà capace di attrarre l’attenzione e lasciare un segno nella memoria delle persone, diffondendo la tradizione del Natale e il calore di questi giorni familiari».