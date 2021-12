Agropoli, raid nelle scuole: ancora furti

AGROPOLI. Ancora ladri in azione nelle scuole. Ben quattro i colpi la scorsa settimana. I malviventi avevano agito la prima volta alcune notti fa nella scuola dell’infanzia Mozzillo, dove avevano rubato alcune attrezzature e degli alimenti conservati nel frigorifero dei locali del micro-nido.

Tra venerdì e sabato, invece, sono entrati in azione presso la scuola elementare Scudiero di via Verga, attraverso un ingresso sul retro, rubando dei pc portatili. Questa notte, poi, nuovo raid nei medesimi istituti: prima presso l’asilo Selvi, alle spalle di via Verga e poi ancora presso la scuola Mozzillo, questa volta nei locali che ospitano la scuola dell’infanzia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli.

La scuola elementare Scudiero è stata sanificata nella giornata di ieri; le operazioni presso l’asilo Selvi verranno effettuate oggi, intanto gli studenti sono stati trasferiti in altri locali.

Presso la Mozzillo, invece, chiusa la scuola dell’infanzia in attesa di sanificazione che verrà effettuata oggi, mentre il nido è stato già sanificato e resta aperto.