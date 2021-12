Ottati: Comune in campo per garantire più sicurezza

OTTATI. Il Comune, guidato dal Sindaco Elio Guadagno, ha partecipato, al bando ministeriale per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni, nell’ambito del progetto: “Io scelgo per me”; emanato ed approvato dal Ministero dell’Interno nel Decreto “Fondo per la sicurezza urbana”.

Il costo complessivo del progetto è di € 140.105,47 e non è previsto alcun costo a carico dell’Ente.

Il progetto

Le risorse stanziate, sono destinate al finanziamento di progettualità funzionali al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, attraverso interventi mirati; rafforzamento delle attività di controllo da parte della polizia locale, mediante turni aggiuntivi notturni;

Ancora, servizi mirati su strada, volti a verificare eventuali violazioni dell’articolo 187 del Codice della Strada, relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, inoltre, iniziative di tipo formativo da parte di Enti locali, anche mediante lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Il commento

“Le nostra finalità è aumentare la percezione di sicurezza dei nostri cittadini, ponendo in essere tutte le attività necessarie per effettuare un maggiore controllo del territorio anche, inoltre, mediante un sistema di videosorveglianza e attività di prevenzione e formazione, con il coinvolgimento di scuole e Associazioni che operano sul territorio comunale.

Si tratta di un progetto che impone da un lato interventi, nel campo della sicurezza; all’altro la necessità di lavorare sempre più sul senso civico e sul contrasto alla microcriminalità; per dare ulteriori risposte concrete ai cittadini in tema di sicurezza”- fanno sapere da palazzo di città.