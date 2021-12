Ogliastro Cilento: nella Parrocchia Santa Croce, concerto di Santa Lucia

OGLIATRO CILENTO. Proseguono gli eventi in onore di Santa Lucia, che si celebra il 13 Dicembre e che, nel Cilento, è particolarmente venerata.

La Pro- Loco “Casa dei fichi”, in collaborazione con il Comune di Ogliastro, ha organizzato un concerto lirico in onore dalla Santa.

Si svolgerà, infatti, nella Parrocchia Santa Croce, domani 13 Dicembre alle ore 18:30, un concerto che vedrà la partecipazione del Soprano Maria Pia Garofalo e Stefania De Santi al pianoforte, la presentazione, invece, sarà affidata all’Avv Elena Giovanna Foccillo.

Maria Pia Garofalo, agropolese, con la passione della musica da sempre, laureata in canto lirico e teatro musicale al conservatorio di Salerno; si è esibita in prestigiosi teatri e ottenuto importanti riconoscimenti, è una grande promessa della musica.

La parrocchia Santa Croce, farà da cornice a questo appuntamento imperdibile, che farà da apripista anche a tante iniziative che verranno messe in campo per il periodo natalizio, grazie alle attività promosse dalla Pro-Loco che è sempre presente per valorizzare e promuovere il territorio.

Santa Croce, risale al XVI secolo; impreziosita da cappelle laterali in cui sono conservate statue e arredi sacri, all’interno, poi, di particolare rilevanza è la Madonna del Buon Consiglio. Appuntamento, quindi, per vivere una serata magica all’insegna della storia, delle tradizioni e della musica.