Eccellenza: Agropoli e San Marzano in testa, pareggiano Angri e Scafatese

Nel week-end calcistico appena archiviato si è scesi in campo nel girone C di Eccellenza regionale, che vede inserite dodici squadre salernitane, per il tredicesimo turno di campionato, l’ultimo del girone d’andata.

Eccellenza girone C: al San Marzano il big match con l’Agropoli

Al San Marzano va il big match del sabato. Gli uomini di Pirozzi si impongono per 2-0 con doppietta di Meloni arrivata ad inizio e fine del primo tempo. I blaugrana agganciano cosi in testa al campionato, con 31 punti, i cilentani di Giuseppe Cianfrone.

Negli anticipi del sabato sorride il Buccino Volcei

Nel pomeriggio di ieri in campo cinque anticipi. Successo per 4-0 del Buccino Volcei, balzato a 22 punti confermando il sesto posto, che supera la Virtus Cilento, ultima con una lunghezza. Rossoneri in vantaggio al 38′ del primo tempo con Nembot mentre nella ripresa, al 2′, il raddoppio è firmato da Lammardo. Nel finale di gare le altre due marcature con la doppietta di Pelosi, giunta tra il 37′ e il 42′, a calare il sipario sul match. Sconfitta di misura, invece, per il Salernum Baronissi, rimasto quartultimo con 12 punti, che cede per 1-0 sul campo del Vico Equense. Gli orange vengono stesi alla mezzora dalla rete siglata da Tartaglione.

Pari per Costa d’Amalfi, Alfaterna e Faiano

Pareggio per 1-1 per il Costa d’Amalfi, salito di un gradino a quota 15, che impatta contro il Sant’Agnello. Nell’intreccio tra team costieri al 26′ passano i salernitani con Infante mentre per i partenopei il pari è griffato, al 24′ della ripresa, da Esposito.

Continua a camminare a braccetto in classifica con i biancazzurri anche il Faiano che chiude il suo match a reti bianche contro l’Alfaterna che lascia una lunghezza dietro in graduatoria proprio gli avversari di giornata grazie allo 0-0 strappato con i biancoverdi.

Nei match domenicali sorride la Calpazio

Nelle gare domenicali vince per 3-1 la Calpazio che regola il Castel San Giorgio. Sene, doppietta, e Siano rendono vano il guizzo ospite timbrato da Procida, e arrivato sul parziale di 3-0. I capaccesi raggiungono ad 11 lunghezze proprio gli avversari di giornata.

Pari 1-1 in Scafatese-Angri: succede tutto nella ripresa con gli ospiti avanti con Guillari e i canarini a dividere la posta in palio Maraucci. L’Angri, a 29. conserva cosi un punto di vantaggio sulla Scafatese.