Ascea: 200 nuovi loculi al cimitero

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale di Ascea Capoluogo”.

L’importo complessivo ammonta a 400.000,00 euro di cui 287.326,35 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari ad € 6.596,64 ed € 112.673,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

La copertura finanziaria per l’attuazione degli interventi in oggetto sarà garantita con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP, il cui ammortamento sarà garantito con i proventi della vendita delle aree cimiteriali e dei 200 nuovi loculi. L’Ente ha così continuato l’iter relativo al progetto dell’ampliamento del cimitero comuanale approvando il progetto definitivo.