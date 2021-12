Agropoli, entra nei bar e mostra coltello per non pagare

Sono dovute intervenire più pattuglie dei Carabinieri per riportare la calma nei luoghi della movida di Agropoli. Un giovane della locale comunità rom, già noto alle forze dell’ordine, è entrato prima in un locale di via Mazzini e poi in quelli di piazza delle Mercanzie armato di un coltello.

In tutti i casi avrebbe chiesto da bere e per non pagare avrebbe estratto un coltello. È stato un barista a disarmarlo.

Sul posto, poi, l’intervento dei carabinieri che lo hanno trasferito in caserma per accertamenti. Non è la prima volta che accadono episodi simili nella movida agropolese.