Agropoli: ancora chiusa la Cafarelli, scuola chiusa anche a San Marco di Castellabate

L’istituto Cafarelli di località Moio resterà chiuso almeno per altri tre giorni. È quanto ha deciso il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, che questa mattina ha firmato un’ordinanza di proroga della chiusura, sentito il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, per il quale è necessario che studenti e personale restino a casa anche per metà della prossima settimana.

L’istituto, era già chiuso da diversi giorni in seguito ad un focolaio covid. Lo stesso era stato sottoposto a sanificazione, intervento che è stato eseguito nei giorni scorsi in orario pomeridiano anche alla Landolfì.

Scuola chiusa anche a San Marco di Castellabate. Il provvedimento è valido per i giorni 13 e 14 dicembre per consentire interventi di sanificazione in seguito a diversi casi COVID registrati tra gli studenti.