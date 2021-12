Velina, scuola al freddo: “Episodio improvviso e temporaneo”

Scuola al freddo, dopo la denuncia dell’associazione Codici interviene Ylenia Di Santi, consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Cilento con delega alla scuola.

«Contrariamente a quanto denunciato dall’associazione CODICI (leggi qui), l’episodio verificatosi ha carattere improvviso e temporaneo e si riferisce solo al giorno 9.12.2021, non è da sempre!», asserisce il consigliere.

«Bisognerebbe porre maggiore attenzione quando si parla di criticità organizzativa e di gestione per le citate attrezzature, affermazioni gravi e non corrispondenti alla realtà, in quanto come già spiegato in precedenza, il disagio è stato di carattere temporaneo e imprevedibile e immediatamente risolto – prosegue Ylenia Di Santi – Mi sorprende che siano arrivate numerose segnalazioni all’associazione suindicata e non a noi come Amministrazione».

E aggiunge: «Prima di fare affermazioni del tipo che “alunni e docenti sono stati in condizioni disumane”, si dovrebbe ponderare l’utilizzo di espressioni, naturalmente gravi e ancor di più quando sono ben lontane dalla verità .

Siamo esseri umani,non facciamo miracoli, sicuramente possono esserci problemi, ma ci impegniamo ogni giorno per migliorare tutti i servizi della nostra realtà».

«Non bisogna puntare il dito verso l’amministrazione, solo perché non si condividono le stesse idee politiche, ma bisognerebbe cercare di collaborare tutti insieme, se davvero abbiamo a cuore la nostra comunità per renderle un futuro migliore», conclude il consigliere Ylenia Di Santi.