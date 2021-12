Velina, la denuncia di Codici: alunni e docenti al gelo. Black out dei riscaldamenti

CASTELNUOVO CILENTO. Black out all’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico di Velina, che raccoglie gli alunni dell’infanzia, della primaria e delle medie, per un totale di circa 250 alunni. Ieri scolari e docenti sono stati costretti a fare lezione al freddo perché l’impianto di riscaldamento non funzionava, nonostante a metà mattinata sia stato rifornito il gasolio.

A denunciare l’accaduto l’associazione dei consumatori CODICI, nella persona del consigliere delegato Massimo Carlo. “Questi disagi nell’edificio scolastico di Velina si verificano da sempre, sia dopo l’apertura del nuovo edificio scolastico, nel 2019, sia in precedenza. Questa circostanza rileva che l’interruzione del riscaldamento scolastico non è un problema d’impianto ma una criticità organizzativa, sia nella gestione della manutenzione delle attrezzature sia nella programmazione della fornitura del combustibile”.

“Ieri è stata una giornata infernale per alunni e docenti, costretti a stare in classe in condizioni disumane, in quanto il black out dei riscaldamenti, unito ai protocolli Covid sull’apertura delle finestre e alle rigide temperature di questi giorni, hanno reso la scuola gelida e invivibile. L’associazione CODICI, che ha ricevuto le lamentele di molti genitori, ha inviato una lettera di reclamo sia al Comune di Castelnuovo Cilento, per quanto riguarda la gestione dell’edificio scolastico e degli impianti, sia al dirigente dell’Istituto Comprensivo di Casal Velino, per quanto riguarda la gestione dell’emergenza. L’auspicio è che non si ripetano tali spiacevoli episodi”, conclude Carleo.