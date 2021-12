Vanity Fair suggerisce Agropoli tra le località dove trascorrere il Natale

C’è anche Agropoli tra i borghi consigliati da Vanity Fair dove trascorrere l’atmosfera dell’Avvento. Il centro cilentano si affianca ad Alberobello, Govone (Cuneo), Ginevra (Svizzera), Strasburgo (Francia), New York (USA), Bergen (Novervegia), Amsterdam (Olanda) e Vienna.

«I classici del Natale sono ovunque ma è anche vero che la magia in certi posti si sente più forte che mai. Sono le località che per vocazione, ma non solo, celebrano la festa più attesa dell’anno offrendo il meglio in fatto di romanticismo, tradizione, decorazioni», scrive l’edizione on line della rivista (clicca qui).

E ancora: «Abbiamo scelto alcune tra le grandi città imperdibili in Europa, e poi piccoli borghi italiani che meritano una visita, per una gallery di mete piene di atmosfera natalizia: posti che celebrano la festa nel modo più coinvolgente che, anche a prescindere dai loro mercatini meravigliosi (talvolta in forse per via della pandemia), consentono di vivere a pieno il vero spirito del Natale».

Tra i borghi italiani Agropoli spicca: «Se cercate posti dove far vivere l’atmosfera natalizia ai bambini, puntate su Agropoli: è uno dei più bei comuni del Cilento e quest’anno, nel suo Castello Angioino Aragonese, dal primo dicembre al 6 gennaio ospita la Casa di Babbo Natale più grande d’Italia».