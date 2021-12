Sapri, disagi per le mareggiate: lungomare chiuso

Il mare è nuovamente tornato a fare capolino sulla SS18 a Sapri, invadendo di fatto parte del lungomare cittadino e costringendo le autorità a chiudere al traffico il tratto compreso tra Via San Francesco e Via del Conte.

L’acqua ha invaso la carreggiata riversando in strada anche detriti e materiale pietroso. Sono intervenuti – oltre agli operai comunali – anche gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino per ripristinare la normalità. Successivamente sarà possibile fare una stima dei danni. Fortunatamente, comunque, non si segnalano danni alle persone.

Per il resto della città non si segnalano ulteriori criticità dovute al maltempo che – stando alle previsioni meteo – dovrebbe finalmente concedere una tregua nelle prossime 24 ore.