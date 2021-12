L’Almanacco dell’11 Dicembre 2021

Almanacco dell’11 Dicembre 2021:

Santi del giorno: San Damaso I (Papa)

San Masona di Merida (Vescovo)

San Pablo di Merida (Vescovo)

San Savino (Sabino) di Piacenza (Vescovo)

Etimologia: Daniela, deriva dal latino ecclesiastico “Daniel-Danielis”, che risale al nome ebraico “Daniél”, vale a dire “Dio è il mio giudice”. Il nome si è diffuso grazie al culto di numerosi santi..

Proverbio del giorno:

Chi non sa fingere, non sa regnare.

Aforisma del giorno:

Si fanno regole per gli altri ed eccezioni per sè (Charles Lemesle)

Accadde Oggi:

1946 – Nasce l’Unicef: Andare in soccorso di tutti i bambini, costretti alla fame e in condizioni igieniche precarie a causa delle devastazioni della Seconda guerra mondiale, fu tra le prime preoccupazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

1969 – Libero accesso all’università a tutti i diplomati: L’università apre le porte a tutti gli studenti. Fu l’effetto rivoluzionario della legge Codignola, approvata l’11 dicembre del 1969, sulla scia della lunga ondata di rivendicazioni dei movimenti studenteschi del ’68.

Sei nato oggi? A prima vista la tua aria malinconica e riflessiva mai lascerebbe indovinare la potente energia che possiedi. Sei infatti dotato di un’incredibile forza interiore, di un radicato equilibrio e di una naturale saggezza che conquista chiunque ti si avvicini. In tutti i settori della vita, lavoro e amore compreso, la fortuna ti sorride e non incontri alcuna difficoltà nell’ottenere quel che desideri.

Celebrità nate in questo giorno:

1944 – Gianni Morandi: L’eterno ragazzo della musica leggera italiana ha alle spalle oltre mezzo di secolo di carriera, tra successi, cadute e risalite. Nato a Monghidoro, in provincia di Bologna.

1952 – Andrea De Carlo: Tra gli autori più apprezzati di fine Novecento, a lanciarlo sulla scena letteraria è stato uno dei più grandi romanzieri italiani: Italo Calvino. Nato a Milano.

1950 – Nino Frassica: Comicità surreale e ironia scanzonata fanno da leitmotiv alla sua carriera di attore e personaggio televisivo. Messinese doc, Antonino “Nino” Frassica, fin dagli esordi, fa delle origini siciliane un tratto distintivo della sua comicità, conquistandosi la considerazione di un eccellente talent scout che risponde al nome di Renzo Arbore. Con lui debutta sul grande schermo in “FF.SS.” del 1983 e, due anni dopo, nello storico varietà Quelli della notte.

Scomparsi oggi:

2014 – Sergio Fiorentini: Nato a Roma, è noto come attore e doppiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano. La sua inconfondibile voce è stata accostata a grandi star di Hollywood, come Gene Hackman (tra i tanti film la storica saga di Superman), Bill Cosby e Mel Brooks. Altrettanto noto è il suo doppiaggio del popolarissimo comico inglese Benny Hill nella serie The Benny Hill Show.