I formaggi del Cilento conquistano Lione

Il Cilento sbarca in Francia con i propri formaggi e guadagna una medaglia d’oro ed una d’argento al concorso internazionale di Lione. Si tratta di uno dei concorsi più prestigiosi per i prodotti caseari in Europa: nel 2021 sono stati i 10 017 campioni degustati e 59 i paesi rappresentati.

Nella culla dei formaggi più conosciuti al mondo, il caseificio Barlotti di Paestum è riuscito a guadagnare la stima ed il rispetto di una commissione con alti standard di valutazione.

Il concorso segue rigide regole di organizzazione, con condizioni ottimali di conservazione, una classificazione dei latticini che tiene conto di numerosi criteri (latte, stagionatura, ecc.), degustazione alla cieca, rigorosa selezione dei degustatori, una griglia di valutazione su 100.

Due i formaggi del caseificio a superare i test di degustazione: il Pirano che ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria “Other Buffalo Cheese” mentre, sempre nella medesima categoria il formaggio Bonfiore ottiene la medaglia d’argento.