A Capaccio Paestum la giornata della legalità

A Capaccio Paestum una giornata di incontri sul tema della legalità. L’appuntamento è per sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 9:30 presso l’aula magna del Liceo “Piranesi”, con il dibattito dal titolo ‘I giovani incontrano il prof. Nicola Mannino, presidente Parlamento della Legalità Internazionale’.

Interverranno il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri; il presidente del Lions Club Paestum, Giuseppe Funicelli; la dirigente scolastica del “Piranesi”, Loredana Nicoletti; il vice presidente del Parlamento della Legalità, Salvatore Sardisco ed il coordinatore nazionale Parlamento della Legalità, Vincenzo Mallamaci.

Alle 16:30, presso la sala convegni della Bcc Capaccio Paestum e Serino, la presentazione del libro ‘Non li tradite, sono innocenti – i giovani sanno ancora sognare’, a cui interverranno anche il presidente della banca di credito cooperativa capaccese, Rosario Pingaro ed il governatore del Distretto Lions 108ya, Francesco Accarino.

Il Parlamento della Legalità Internazionale, fondato e coordinato inizialmente come “Centro Studi Parlamento della Legalità” da Nicolò Mannino che ne è l’ideatore, nasce dopo anni di intensa attività culturale antimafia , rafforzandosi dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio, e si impegna a promuovere una cultura di contrasto all’indifferenza, potenziando le qualità naturali dell’individuo, con particolare riguardo ai giovani, per renderli artefici del proprio destino a favore di una cittadinanza attiva, per contrastare la mentalità mafiosa e clientelare. Recentemente il Parlamento ha edito il libro “ Non li tradite, sono innocenti .

I giovani sanno ancora sognare” a cui hanno preso parte , tra gli altri, anche il Gen. Corpo d’Armata Carmine Lopez, Comandante Interregionale Sud occidentale GdF ed il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud – Esercito italiano.