“Una pallina per Tommy”: da Castellabate raccolta fondi per acquistare presidi medici

Una “Pallina per Tommy” è l’iniziativa dell’associazione onlus @Tommy 125 per raccogliere fondi da destinare all’ambulatorio di primo soccorso e acquistare presidi medici. La nuova sede sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre alle ore 18 ad Ogliastro Marina, in via Provinciale presso la sede dell’ex ristorante U’ Mazzeno.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di dotare la città di Castellabate di un ambulatorio medico attrezzato che sarà gestito dai volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento. La sede dove sorgerà il nuovo centro della Croce Rossa è ad Ogliastro Marina ed è stata donata interamente dal papà di Tommaso, Carmine Gorga, all’associazione di volontariato.

Dopo la tragica scomparsa del piccolo Tommy avvenuta il 18 settembre scorso i genitori di Tommaso hanno deciso di iniziare una battaglia per rivendicare il diritto alla salute e avere la possibilità di ottenere sul territorio soccorsi celeri in situazioni drammatiche.

Tante le iniziative alle quali Carmine Gorga e i suoi familiari hanno partecipato nei mesi scorsi per chiedere il potenziamento della sanità territoriale.