La prevenzione fa tappa ad Agropoli

La prevenzione fa ancora tappa nel Cilento. Grazie alla collaborazione tra Rotary Club Centenario, Lions Club del Cilento, Avs di Agropoli e Med Trust, sono state organizzate delle giornate dedicate a screening gratuiti diabetologici. Le iniziative prenderanno il via il prossimo 18 dicembre in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli (o, in caso di maltempo, presso la sede Avis di Viale Lombardia).

Sarà possibile sottoporsi a visite ed esami gratuiti con la dottoressa Maria Pia Scioti. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; bisognerà presentarsi con mascherina e green pass e sottoporsi alla visita a digiuno (almeno di due ore).

Negli stessi giorni sarà possibile anche donare il sangue presso l’autoemoteca dell’Avis.

Quella di Agropoli non sarà l’unica tappa con la prevenzione: il 13 febbraio si replica in piazza Santini, a Capaccio Paestum e il 12 marzo a Matinella, presso l’oratorio San Gennaro.