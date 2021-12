Al via i lavori sulla SS18 tra Sapri e Maratea, strada chiusa

Inizieranno lunedì i primi lavori di messa in sicurezza della SS18, tra Maratea e Sapri. Con apposita ordinanza l’ANAS ha comunicato la “chiusura a tempo” dell’importante arteria stradale tra il 13 e il 19 dicembre, con sole tre fasce orarie durante la giornata in cui gli automobilisti potranno accedere: dalle 7.30 alle 8.30, dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30. Una chiusura che ha generato non pochi malumori tra la popolazione lucana, ma anche tra quella campana che per motivi di studio o lavoro usufruisce quotidianamente della strada.

Tra l’altro una forte limitazione di transito a fasce orarie che arriva in un momento molto importante e strategico a discapito dei commercianti che puntavano molto sul periodo natalizio per far respirare le proprie casse ma che invece di fatto si troveranno ora a fare a meno di una fetta di utenza per una settimana strategicamente importante sotto l’aspetto commerciale.

Infine, ma non per ultimo, arriva il malcontento, neanche velato, del Comitato Statale 18, che ha più volte cercato invano un confronto reale con istituzioni ed enti locali.