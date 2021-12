Cilento in rete presenta ed ufficializza la sua “brand identity”

“Cilento in rete”, la rete di imprese turistiche costituitasi a Dicembre 2020, in piena pandemia e per sfidare con una sferzata di ottimismo, programmazione e grinta, il momento particolare per il mondo intero, ad un anno dalla sua nascita, è pronta a dare concretezza ai progetti statutari.

Con Cilento in rete, dalla primavera 2020, alcuni imprenditori turistici hanno deciso di condividere i propri dati, relativamente al tasso di occupazione, al ricavo medio camera ed altri, al fine di meglio determinare e comprendere il peso ed il valore della stagione, nonché il suo andamento.

L’obiettivo era analizzare il mercato attraverso l’incrocio dei propri dati con i macrodati ed avere conoscenza più precisa del rapporto offerta/domanda.

Dopo un 2020 entusiasmante, nonostante quanto avvenuto nel mondo intero, gli imprenditori della rete hanno registrato dati che dimostrano un 2021 di grande slancio, con tassi di occupazione vicinissimi a quelli 2019, ma con ricavi medi maggiori anche del 20%.

Segno che la condivisione e non solo aveva dato i suoi frutti!

L’entusiasmo, figlio di un’idea che ha dato primi riscontri eccellenti a tutti i retisti, ha invogliato la rete a fare ulteriori passi importanti.

Cilento in rete infatti da oggi ha deciso di lavorare anche su una sinergia territoriale aperta alla filiera del settore, con coinvolgimento dei fornitori, per addivenire all’obiettivo di raggiungere punti di eccellenza in ogni aspetto aggregando l’offerta turista anche nella filiera.

Inoltre, consci dell’importanza di dotarsi di una fisionomia riconoscibile e di impatto, Cilento in rete ha creato una propria Brand Identity che sarà ufficializzata il 9 Dicembre.

Nella riunione di rete di giovedì 9 dicembre si sceglieranno i partner, fornitori e si presenterà il logo che rappresenterà la rete dal 2022 in avanti.