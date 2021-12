Castellabate: ultimi giorni per fare richiesta dei buoni spesa

L’amministrazione comunale di Castellabate, in occasione del Natale, ha deciso di approvare delle misure a sostegno alle famiglie in difficoltà, come già avvenuto in altri centri del comprensorio.

Si tratta di buoni spese e contributi al canone di locazione e utenze domestiche TARI concessi alle famiglie in difficoltà economiche.

“L’emergenza covid ha messo in seria difficoltà le famiglie e noi come amministratori del territorio abbiamo il dovere di tutelare e sostenere tutti, soprattutto chi è in difficoltà. Pertanto, come Primo Cittadino di Castellabate ho ritenuto doveroso provvedere a dei piccoli sostegni per queste famiglie, affinchè anche il loro Natale sia sereno e il nuovo anno meno difficile di questo appena trascorso. Sono assolutamente orgoglioso di aver approvato queste misure e sono sicuro che potranno essere di grande aiuto per tante famiglie”, asserisce il Sindaco Marco Rizzo.

“Come Assessore alle Politiche Sociali, sono fiera di far parte di un’amministrazione che attribuisce grande importanza alle problematiche di ordine sociale. E’ d’obbligo per noi essere d’aiuto alle persone, alle famiglie, a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Farlo in prossimità del Natale consentirà anche a loro di trascorrere un sereno Natale”, dichiara l’Assessore Marianna Carbutti.

C’è tempo fino al 13 dicembre per presentare domanda.