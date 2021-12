Agropoli: il centro destra verso le elezioni. Parlano Malandrino e Mautone | VIDEO

Mancano cinque mesi dal voto amministrativo nel comune di Agropoli ed il centro destra è alla ricerca di un possibile futuro sindaco.

Se Giovanni Basile, già da alcuni mesi si è candidato come leader del centro destra popolare, nei partiti dello schieramento ancora nulla di fatto.

Ad intervenire a “Parliamone”, trasmissione di InfoCilento, sono due importanti esponenti dello schieramento di centrodestra: Bruno Mautone ed Emilio Malandrino.

Sembra essere un intreccio politico dove: Costabile Spinelli si è dichiarato disponibile alla candidatura, Malandrino dichiara quest’ultimo improponibile, ma i vertici regionali sono favorevoli e Basile potrebbe ritrovarsi fuori dai giochi dei partiti politici del centro destra.

Per Malandrino “Agropoli non è più disponibile per una candidatura esterna” mentre per entrambi gli esponenti Basile ha sbagliato nel metodo, bruciando i tempi.